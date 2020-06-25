Сеул, 25 июня, 2020, 14:33 — ИА Регнум. В сети появились дебютные официальные изображения обновлённого минивэна Kia Carnival. Снимки распространила пресс-служба южнокорейской компании.

Kianewscenter.com Kia Carnival

Новый минивэн имеет внедорожные черты. Инженеры Kia расширили колёсные арки модели. Для этого пришлось удлинить капот. Также специалисты компании закрепили по периметру кузова обвес из неокрашенного пластика.

Модернизированная решётка радиатора модели имеет хромированные элементы, а по её бокам установлены фары и дневные ходовые огни, выполненные в виде изогнутой линии.

Стоит отметить, что рестайлинговая модель Carnival стала длиннее базового авто на 40 мм. Теперь общая длина машины равна 5155 мм. Колёсная база увеличилась на 30 мм и составила 3090 мм.

Ожидается, что минивэн построят на той же «тележке», что и кроссовер Sorento последнего поколения.

В линейке двигателей новинки появятся модернизированный турбированный дизель рабочим объёмом 2,2 л и новая бензиновая «турбочетверка» SmartStream объёмом 2,5 л.

Ранее стало известно, что в компании Kia создали для новых моделей марки 6-скоростную механическую трансмиссию с электронным сцеплением, которая будет работать вместе со стартер-генератором на 48 вольт.

Читайте также: Hyundai и KIA вошли в топ-5 мировых производителей электромобилей