Киев, 25 июня, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Украина в настоящий момент является второй страной в мире по валютной выручке от экспорта зерна, заявил на пресс-конференции в Киеве 25 июня эксперт отрасли, глава Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев.

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

Согласно данным специалиста, в текущем маркетинговом году (июль 2019 — июнь 2020). Украина заработала 9,6 млрд долларов на поставках зерновых на внешние рынки.

Горбачев отдельно подчеркнул, что в этом маркетинговом году Украина оставила позади таких влиятельных на зерновом рынке игроков, как США, Россия, Аргентина и Бразилия.

«США остались позади… хотя США выращивают 350 млн тонн кукурузы и экспортируют более 50 млн тонн. Украина же в этом году произвела 35 млн тонн кукурузы и экспортировала 30 млн тонн», — отметил эксперт.

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, в следующем сезоне картина экспорта зерновых глобально не изменится, то есть Украина останется в мировых лидерах. Горбачев подчеркнул, что стране еще «есть куда расти» и выходить на новые рынки сбыта в Азии и Европе.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным правительства, урожай на Украине в 2019 году составил рекордные 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн планировалось отправить на экспорт. В этом году прогнозируется урожай зерновых на уровне 68 млн тонн из-за пандемии коронавируса и сильной засухи, от которой сельскохозяйственные регионы страны страдали большую часть нынешнего года. Впрочем, власти утверждают, что для внутреннего потребления остались значительные резервы, поэтому на экспортных возможностях падение урожая в целом не отразится.