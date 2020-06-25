Кишинёв, 25 июня, 2020, 14:22 — ИА Регнум.

Молдавские социалисты, оказавшись под влиянием либерализма в его современном извращённом варианте, выполняют европейские установки по «борьбе с тоталитаризмом», отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в четверг, 25 июня, комментируя инициативу о запрете использования коммунистической символики в Молдавии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Как сообщалось ранее, социалисты внесли в парламент Молдавии законопроект о запрете на распространение или публичное использование фашистской и тоталитарной символики. В числе прочего проект предусматривает запрет «пропаганды или использования в политических целях символов тоталитарного коммунистического режима: серпа и молота и любого носителя с такой символикой».

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