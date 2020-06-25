Салехард, 25 июня, 2020, 14:16 — ИА Регнум. На Ямале 25 июня открылись 223 избирательных участка для голосования по поправкам в Конституцию России. Работа в них ведётся с соблюдением санитарных правил, установленных в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов лично проверил готовность участков

В Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Надымском и Приуральском районах избирательные участки оборудованы на улицах. Желающие могут проголосовать дому: достаточно звонка в участковую комиссию и избирателю принесут индивидуальный пакет для голосования.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Избирком под открытым небом

Кроме того, около 27 тысяч ямальцев подали заявления о голосовании по месту нахождения.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию продлится до 1 июля 2020 года.