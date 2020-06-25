Встреча Путина с членами Общественной палаты – трансляция
1 июля состоится голосование по поправкам к Конституции РФ, напомнил президент. Он отметил большую работу ОП по формированию штаба наблюдателей.
Путин: «Только наши граждане вправе решать, каким быть нашему Основному закону».
Общественная палата призвана консолидировать общество, отметил глава государства.
Путин назвал Общественную палату важным и востребованным институтом.
Путин — Общественной палате: «Контроля с вашей стороны потребует предстоящая реализация долгосрочного плана действий по восстановлению экономики».
Задача Общественной палаты — обобщать и концентрировать мнение людей, считает Владимир Путин.
Путин: Общественной палате будет правильно продвигать лучшие практики привлечения инвестиций.
Президент подчеркнул, что «палата должна и дальше развиваться как центр независимой профессиональной экспертизы, в том числе ключевых законодательных инициатив».
Путин: «У нового состава Общественной палаты есть все возможности для плодотворной работы».
Быть членом ОП РФ — это высокий и почётный статус, сказал глава государства.
Президент РФ: «Главное, чтобы повестка палаты шла от жизни, от насущных потребностей людей».
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева: «В этом году Общественной палате России исполнилось 15 лет».
Михеева: Госдума многие из наших предложений учитывает.
Михеева: Общественная палата «помолодела», в ней стало больше женщин.
В Общественную палату поступило более полутора тысяч писем по поправкам к Конституции.
Александр Малькевич: «К этому часу без малого 450 тысяч человек назначены Общественными палатами наблюдать за ходом общероссийского голосования».
Малькевич: в конечном итоге наблюдателями могут стать до полумиллиона человек. Региональным палатам рекомендовано принимать заявки до 29 июня включительно.
Состав Общественной палаты серьёзно изменился — теперь он лучше отражает ту значимую роль, которую объединяют волонтёрские объединения в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России.
Подробности в материале: Новый состав ОПРФ отражает растущую роль волонтёрских организаций — Путин
Малькевич об электронном голосовании: «Технический прогресс не остановить».
Все наблюдатели будут оснащены соответствующими средствами индивидуальной защиты.
Общественные палаты в России быстро и эффективно организовали корпус независимых наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России.
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Президент России Владимир Путин поддержал использование онлайн-формата для проведения совещаний в будущем. Об этом глава государства рассказал сегодня, 25 июня, во время встречи с новым составом Общественной палаты.
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Член Общественной палаты Российской Федерации от Севастополя Наталья Кирюхина: Происходит формирование реестра, в который включаются организации, пострадавшие от коронавируса. Это более 16 тысяч организаций.
Результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно достоверными. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
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Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка: «Подготовлены долгосрочные стратегические предложения по народосбережению».
Ирина Винер-Усманова поблагодарила Владимира Путина за парад Победы 24 июня: «Это незабываемо, это потрясающе!»
Только граждане вправе решать, какой будет Конституция России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
Подробности в материале: Только граждане вправе решать, каким быть Основному закону России — Путин
Ирина Винер-Усманова: Нужен стандарт, предусматривающий обязательное строительство на базе жилищных комплексов спортивной, культурно-образовательной инфраструктуры.
Общественные палаты должны проследить за неукоснительным исполнением всех процедур и правил при голосовании по поправкам в Конституцию России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
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Общественный контроль за качеством исполнения решений по социальной граждан будет усилен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
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На встрече Владимира Путина с членами Общественной палаты РФ затронута тема поиска пропавших без вести людей.
Путин: Спасибо всем тем, кто работает над решением таких острых вопросов, как поиск пропавших людей.
Наталья Кравченко: Одна из ключевых задач национальной системы образования — подготовка будущих технологических лидеров.
Общественная палата поможет разработать механизм распределения средств, полученных от повышения ставки НДФЛ с 13% до 15%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
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Кравченко: «Владимир Владимирович, мы просим вас с сентября запустить национальную технологическую олимпиаду в статусе всероссийской».
Важно не только, что мы знаем о том, что наша культура и образование лучшие, но и место, которое наша культура занимает в мире, заявил ректор ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства — ГИТИС» Григорий Заславский.
Он призвал создать независимый рейтинг театральных вузов. Эта работа уже начата.
Международные рейтинги вузов — это инструмент конкурентной борьбы на рынке образования, уверен Владимир Путин.
«Нам нужны национальные рейтинги, нужно создавать свои площадки, а в области культуры уже точно», — отметил президент.
Генеральный директор ФГБУК «Государственный центральный музей современной истории России» Ирина Великанова предложила создать школы и летние лагеря для изучения истории Второй Мировой и Великой Отечественной войны. По ее словам, их можно разместить на базе объектов, построенных ранее для чемпионата мира по футболу в России.
России необходимо развивать собственные рейтинги вузов, в том числе в области культуры, так как международные рейтинги используются для конкурентной борьбы. Об этом заявил 25 июня президент Владимир Путин во время видеоконференции с новым составом Общественной палаты РФ.
«Поэтому нам нужны, конечно, национальные рейтинги, нам нужно создавать свои площадки», — согласился Путин.
Он предположил, что российские вузы вполне могут задать международный стандарт.
Подробности в материале: Путин связал международные рейтинги вузов с рыночной борьбой
Вопрос о поисках пропавших людей по геолокации их мобильных телефонов будет проработан. Об этом заявил 25 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.
«Что касается базы неизвестных пациентов, определения места мобильных телефонов, я пометил. Вернёмся к этому вопросу и поработаем», — заверил глава государства.
Подробности в материале: Путин: вопрос о поиске людей по геолокации их телефонов проработают
Западные политики и историки прекрасно знают, кто развязал Вторую мировую войну и кто в ней победил, однако в учебниках и публикациях излагаются совсем иные идеи. Об этом заявил 25 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.
«Знают, конечно, но в учебниках не пишут, в средствах массовой информации продвигают другие идеи», — сказал Путин.
Читайте подробнее: Путин: на Западе знают, но не пишут правду о Второй мировой войне
Российское государство будет брать на себя больше обязательств по строительству социальных объектов. Об этом заявил 25 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.
О необходимости строить больше спортивных площадок для детей заявила во время видеоконференции руководитель Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Путин напомнил, что в предыдущие годы таким строительством занимались застройщики, что приводило к удорожанию проектов.
«Постепенно будем от этого уходить, государство должно заниматься тем, что входит в круг его непосредственных обязанностей», — пообещал глава государства.
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Представитель калужского Центра поиска пропавших людей добровольческого отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев 25 июня в рамках видеовстречи Владимира Путина с членами Общественной палаты РФ нового созыва рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются волонтёры. Речь шла о финансировании центров по обучению добровольцев поиску пропавших людей, совершенствованию технической поддержки поисковиков и созданию федеральной базы неизвестных пациентов. Практика показывает, что 30% людей, которых ищут волонтёры, либо находятся в стационарах лечебных учреждениях, либо ранее пользовались их услугами. Однако официально они числились неизвестными.
Подробности в материале: Путин поддержал предложения калужского поисковика из отряда «Лиза Алерт»