Президент России Владимир Путин 25 июня проводит встречу с членами Общественной палаты РФ нового состава. Ожидается, что на встрече, которая пройдёт в режиме видеоконференции, в том числе будут обсуждаться вопросы голосования по поправкам к Конституции РФ. Подробности встречи — в трансляции ИА REGNUM.

Владимир Путин ИА REGNUM Владимир Путин

14:13 25.06.2020 1 июля состоится голосование по поправкам к Конституции РФ, напомнил президент. Он отметил большую работу ОП по формированию штаба наблюдателей.

14:14 25.06.2020 Путин: «Только наши граждане вправе решать, каким быть нашему Основному закону».

14:14 25.06.2020 Общественная палата призвана консолидировать общество, отметил глава государства.

14:15 25.06.2020 Путин назвал Общественную палату важным и востребованным институтом.

14:17 25.06.2020 Путин — Общественной палате: «Контроля с вашей стороны потребует предстоящая реализация долгосрочного плана действий по восстановлению экономики».

14:17 25.06.2020 Задача Общественной палаты — обобщать и концентрировать мнение людей, считает Владимир Путин.

14:18 25.06.2020 Путин: Общественной палате будет правильно продвигать лучшие практики привлечения инвестиций.

14:19 25.06.2020 Президент подчеркнул, что «палата должна и дальше развиваться как центр независимой профессиональной экспертизы, в том числе ключевых законодательных инициатив».

14:19 25.06.2020 Путин: «У нового состава Общественной палаты есть все возможности для плодотворной работы».

14:20 25.06.2020 Быть членом ОП РФ — это высокий и почётный статус, сказал глава государства.

14:20 25.06.2020 Президент РФ: «Главное, чтобы повестка палаты шла от жизни, от насущных потребностей людей».

14:22 25.06.2020 Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева: «В этом году Общественной палате России исполнилось 15 лет».

14:23 25.06.2020 Михеева: Госдума многие из наших предложений учитывает.

14:23 25.06.2020 Михеева: Общественная палата «помолодела», в ней стало больше женщин.

14:24 25.06.2020 В Общественную палату поступило более полутора тысяч писем по поправкам к Конституции.

14:26 25.06.2020 Александр Малькевич: «К этому часу без малого 450 тысяч человек назначены Общественными палатами наблюдать за ходом общероссийского голосования».

14:27 25.06.2020 Малькевич: в конечном итоге наблюдателями могут стать до полумиллиона человек. Региональным палатам рекомендовано принимать заявки до 29 июня включительно.

14:28 25.06.2020 Состав Общественной палаты серьёзно изменился — теперь он лучше отражает ту значимую роль, которую объединяют волонтёрские объединения в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России. Подробности в материале: Новый состав ОПРФ отражает растущую роль волонтёрских организаций — Путин

14:28 25.06.2020 Малькевич об электронном голосовании: «Технический прогресс не остановить».

14:31 25.06.2020 Все наблюдатели будут оснащены соответствующими средствами индивидуальной защиты.

14:33 25.06.2020 Общественные палаты в России быстро и эффективно организовали корпус независимых наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам России. Читайте также: Путин отметил уровень подготовки ОПРФ к голосованию по Конституции

14:33 25.06.2020 Президент России Владимир Путин поддержал использование онлайн-формата для проведения совещаний в будущем. Об этом глава государства рассказал сегодня, 25 июня, во время встречи с новым составом Общественной палаты. Читайте также: Путин рассказал об удобстве совещаний в формате онлайн

14:34 25.06.2020 Член Общественной палаты Российской Федерации от Севастополя Наталья Кирюхина: Происходит формирование реестра, в который включаются организации, пострадавшие от коронавируса. Это более 16 тысяч организаций.

14:36 25.06.2020 Результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно достоверными. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России. Читайте также: Путин заявил о недопустимости «накруток» на голосовании по Конституции

14:37 25.06.2020 Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка: «Подготовлены долгосрочные стратегические предложения по народосбережению».

14:40 25.06.2020 Ирина Винер-Усманова поблагодарила Владимира Путина за парад Победы 24 июня: «Это незабываемо, это потрясающе!»

14:40 25.06.2020 Только граждане вправе решать, какой будет Конституция России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России. Подробности в материале: Только граждане вправе решать, каким быть Основному закону России — Путин

14:42 25.06.2020 Ирина Винер-Усманова: Нужен стандарт, предусматривающий обязательное строительство на базе жилищных комплексов спортивной, культурно-образовательной инфраструктуры.

14:44 25.06.2020 Общественные палаты должны проследить за неукоснительным исполнением всех процедур и правил при голосовании по поправкам в Конституцию России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России. Читайте также: Путин: главная задача — дать гарантии свободного волеизъявления граждан

14:50 25.06.2020 Общественный контроль за качеством исполнения решений по социальной граждан будет усилен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России. Читайте подробнее: Путин: контроль за исполнением решений в период эпидемии усилят

14:50 25.06.2020 На встрече Владимира Путина с членами Общественной палаты РФ затронута тема поиска пропавших без вести людей.

14:51 25.06.2020 Путин: Спасибо всем тем, кто работает над решением таких острых вопросов, как поиск пропавших людей.

14:54 25.06.2020 Наталья Кравченко: Одна из ключевых задач национальной системы образования — подготовка будущих технологических лидеров.

14:56 25.06.2020 Общественная палата поможет разработать механизм распределения средств, полученных от повышения ставки НДФЛ с 13% до 15%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России. Читайте также: ОПРФ привлекут к контролю над расходованием полученных от НДФЛ средств

14:57 25.06.2020 Кравченко: «Владимир Владимирович, мы просим вас с сентября запустить национальную технологическую олимпиаду в статусе всероссийской».

15:08 25.06.2020 Важно не только, что мы знаем о том, что наша культура и образование лучшие, но и место, которое наша культура занимает в мире, заявил ректор ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства — ГИТИС» Григорий Заславский. Он призвал создать независимый рейтинг театральных вузов. Эта работа уже начата.

15:10 25.06.2020 Международные рейтинги вузов — это инструмент конкурентной борьбы на рынке образования, уверен Владимир Путин. «Нам нужны национальные рейтинги, нужно создавать свои площадки, а в области культуры уже точно», — отметил президент.

15:17 25.06.2020 Владимир Путин. kremlin.ru

15:21 25.06.2020 Генеральный директор ФГБУК «Государственный центральный музей современной истории России» Ирина Великанова предложила создать школы и летние лагеря для изучения истории Второй Мировой и Великой Отечественной войны. По ее словам, их можно разместить на базе объектов, построенных ранее для чемпионата мира по футболу в России.

15:32 25.06.2020 России необходимо развивать собственные рейтинги вузов, в том числе в области культуры, так как международные рейтинги используются для конкурентной борьбы. Об этом заявил 25 июня президент Владимир Путин во время видеоконференции с новым составом Общественной палаты РФ. «Поэтому нам нужны, конечно, национальные рейтинги, нам нужно создавать свои площадки», — согласился Путин. Он предположил, что российские вузы вполне могут задать международный стандарт. Подробности в материале: Путин связал международные рейтинги вузов с рыночной борьбой

15:39 25.06.2020 Вопрос о поисках пропавших людей по геолокации их мобильных телефонов будет проработан. Об этом заявил 25 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ. «Что касается базы неизвестных пациентов, определения места мобильных телефонов, я пометил. Вернёмся к этому вопросу и поработаем», — заверил глава государства. Подробности в материале: Путин: вопрос о поиске людей по геолокации их телефонов проработают

15:48 25.06.2020 Западные политики и историки прекрасно знают, кто развязал Вторую мировую войну и кто в ней победил, однако в учебниках и публикациях излагаются совсем иные идеи. Об этом заявил 25 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ. «Знают, конечно, но в учебниках не пишут, в средствах массовой информации продвигают другие идеи», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин: на Западе знают, но не пишут правду о Второй мировой войне

15:57 25.06.2020 Российское государство будет брать на себя больше обязательств по строительству социальных объектов. Об этом заявил 25 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ. О необходимости строить больше спортивных площадок для детей заявила во время видеоконференции руководитель Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Путин напомнил, что в предыдущие годы таким строительством занимались застройщики, что приводило к удорожанию проектов. «Постепенно будем от этого уходить, государство должно заниматься тем, что входит в круг его непосредственных обязанностей», — пообещал глава государства. Читайте также: Путин: сооружение социальных объектов — забота государства

17:34 25.06.2020 Встреча с членами Общественной палаты. kremlin.ru

17:40 25.06.2020 Представитель калужского Центра поиска пропавших людей добровольческого отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев 25 июня в рамках видеовстречи Владимира Путина с членами Общественной палаты РФ нового созыва рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются волонтёры. Речь шла о финансировании центров по обучению добровольцев поиску пропавших людей, совершенствованию технической поддержки поисковиков и созданию федеральной базы неизвестных пациентов. Практика показывает, что 30% людей, которых ищут волонтёры, либо находятся в стационарах лечебных учреждениях, либо ранее пользовались их услугами. Однако официально они числились неизвестными. Подробности в материале: Путин поддержал предложения калужского поисковика из отряда «Лиза Алерт»