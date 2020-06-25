Ярославль, 25 июня, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Анастасия Камнева в 2020 году успешно завершает магистратуру Ярославского государственного технического университета. Молодая специалистка стала лауреатом 69-й Всероссийской научно-технической конференции студентов, магистрантов и аспирантов с международным участием (подсекция «Физика»). Будучи студенткой, Анастасия решила вступить в движение WorldSkills Russia, входящее в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». В составе национальной сборной WorldSkills Russia по компетенции «Лабораторный химический анализ» она заняла первое место на WorldSkills Budapest 2018, а уже в 2019-м победила на мировом первенстве по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 и стала обладателем высшей награды чемпионата Albert Vidal.

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» Анастасия Камнева

27 июня Анастасия примет участие во всероссийском студенческом онлайн-выпускном, который проводят Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российский союз ректоров. Анастасия рассказала корреспонденту ИА REGNUM о своем участии в соревнованиях движения WorldSkills Russia, и о планах на будущее.

Анастасия, почему Вы выбрали профессию химика? Какие качества требуются, чтобы стать хорошим специалистом в этой отрасли?

Химией я увлекалась со школьных лет, так как живу и обучаюсь в Ярославской области, где еще в годы Советского Союза была сформирована сильная академическая школа химии. Уже в то время у нас были построены мощные химические предприятия, продукция которых была известна в стране и в мире. Отрасль развивалась и позднее, уже в нулевые, в том числе с участием иностранных партнеров, и мы подумали с родителями, что после окончания обучения будет легко трудоустроиться за счет большого числа рабочих мест. Важным для меня стал тот факт, что работа в химической лаборатории, помимо обширных знаний, требует аккуратности и кропотливости, которая обычно свойственна именно девушкам.

Почему Вы решили вступить в движениеWorldSkills?

Я обучалась в Ярославском техническом университете, когда на 3-м курсе получила приглашение на вступление в движение WorldSkills Russia. А я тот человек, который всегда отзывается на какие-то интересные мероприятия и проекты, касающиеся будущей профессии, и это, оказалось, именно тот случай. Я успешно справилась, после чего начала активную подготовку. Если говорить о том, что было сложно в тот период, то это совмещение учебы в университете и постоянные командировки на площадки чемпионатов. Увеличилась нагрузка, возросла ответственность. Пришлось переосмыслить распределение времени и сил.

Как Вы перераспределили нагрузку? Как удалось совместить учебу и подготовку к чемпионатам с общением с друзьями, своими увлечениями?

С первого дня вступления в проект WorldSkills студенческая жизнь, как и встречи с друзьями, отошли на второй план, поскольку первую половину дня я проводила в университете, а вечернее время — на тренировках, в том числе и в субботу. Воскресенье оставалось только на то, чтобы перевести дух. Совмещать учебу и подготовку к чемпионатам помогали обе стороны: университет составлял индивидуальный план обучения, а Союз подстраивал расписание так, чтобы было удобно и к экзаменам подготовиться, и успешно сдать сессию.

Как участие и победы в чемпионатахWorldSkills помогли Вам в жизни?

Это была большая самореализация, которая дала уверенность в себе. В частности, мне уже поступали предложения о трудоустройстве и бюджетном обучении в аспирантуре на различных площадках, в том числе и зарубежных. Участие в движении и победы на европейском и мировом первенстве сыграли большую роль в моем профессиональном развитии. Что же касается развития личностного, то, оглядываясь назад, могу сказать, что, несмотря на большую загруженность, мне удалось ярко прожить студенческие годы, даже поучаствовать в культмассовых мероприятиях, таких как «13 злобных химиков» или соревнованиях «Стартин».

В чем секрет такой громкой победы?

Я думаю, в наличии цели. Я никогда не позволяла второстепенным вещам мешать моим тренировкам, никогда не пропускала занятия. Всегда была настроена только на победу.

Как отреагировали Ваши одногруппники на то, что теперь с ними учится лучший молодой профессионал мира?

В нашей группе много успешных ребят: кто-то развивается в своей отрасли, кто-то в индивидуальном предпринимательстве, кто-то по учебе достиг высоких результатов. Все очень амбициозные и, как следствие, весьма успешные.

Как вы и Ваши сверстники будете развивать химическую отрасль в нашей стране? Станем ли мы лучшими благодаря таким молодым и талантливым специалистам, как Вы думаете?

Я думаю, что уже сейчас отрасль находится на достаточно хорошем уровне в нашей стране. Но, естественно, мы не будем отставать от тенденций. Мы будем перенимать и обмениваться опытом с иностранными коллегами. Будем держать тесный контакт, следить за развитием компетенции и стараться не отставать.

А как в коллективе реагируют, что Вы — молодой специалист, а уже победитель международных чемпионатов? Советуются с вами?

Все мои близкие коллеги находятся в моей команде по подготовке, в том числе и мой непосредственный руководитель. Он является международным экспертом по компетенции «Лабораторный химический анализ». Мы все вместе готовились к чемпионату. Я всегда говорю, что это победа была не только моя, а большой команды. Конкурсанты и эксперты — мы все являемся частью компании, поэтому они очень гордятся нами.

Как, на Ваш взгляд, движениеWorldSkills позволяет сформировать конкурентные преимущества нашей страны в химической отрасли?

Прежде всего мы перенимаем опыт на чемпионатах, который затем транслируем в учебные заведения. В частности, мой университет привлекал меня для редакции образовательной программы, спрашивал, что можно изменить с точки зрения участия в движении WorldSkills, чего не хватает, чего ждут работодатели, что нужно добавить. Получается, что мы приносим свежие идеи и новую информацию, которая дальше внедряется в образовательные проекты. Соответственно, больше специалистов выпускается с навыками, близкими к международным стандартам.

Какие планы после окончания обучения? Какая следующая большая цель?

Сейчас я пробую попасть на двухгодичную внутрикорпоративную стажировку, которая готовит руководителей среднего звена. Если у меня получится, то я буду дальше развиваться в этом направлении и совмещать ее с тренировками национальной сборной WorldSkills Russia. В противном случае я планирую поступать в аспирантуру в Москве в Институт органической химии и после получения звания кандидата химических наук также продолжать работать в компании. Самым интересным для меня остается область лабораторных исследований — ведь всегда присутствует какая-то доля неопределенности, и ты не знаешь, получится ли анализ, или нет. Может, какие-то примеси окажутся неожиданные, что-то всплывет. Одним словом, я все больше уверена в правильности выбранной профессии и мне бесконечно интересно развиваться в этом направлении.

Кем Вы себя видите через 10 лет?

Я уверена, что продолжу работу по специальности. В настоящее время продолжаю совершенствоваться, остаюсь в компетенции «Лабораторный химический анализ» в качестве тренера национальной сборной. Каждый день совершенствую свои навыки как руками, так и процессе изучения базовых методов химического анализа — теперь уже как дипломированный магистрант, выпускник Ярославского технического университета.