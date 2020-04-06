Калуга, 25 июня, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Калужские призывники 25 июня отправились на службу в столицу, в президентский полк. Провожал их врио градоначальника Дмитрий Денисов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Kaluga-gov.ru Калужские призывники отправились на службу в президентский полк.

Дмитрий Денисов — выпускник военной кафедры и лейтенант запаса. По его мнению, службу в армии должен пройти каждый мужчина.

«Несмотря на то, что внутри страны нормальная, устойчивая социально-политическая ситуация, на рубежах нашей родины не все так спокойно. И я это могу сказать с ответственностью потому, что из семьи потомственных военных», — сказал градоначальник.

После напутствия призывники на автобусе отправились сдавать анализы на коронавирусную инфекцию. После обеда новобранцев отвезут к месту службы.