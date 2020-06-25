Москва, 25 июня, 2020, 13:39 — ИА Регнум. На стимулирующие выплаты медикам в июне будет направлено 20 млрд рублей. Об этом 25 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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Он рассказал, что правительство планирует выделить дополнительное финансирование на стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим в условиях коронавирусной инфекции — врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой.

«На эти цели в июне предусмотрено свыше 20 млрд рублей», — сказал Мишустин.

Глава правительства добавил, что будет подписано постановление о продлении выплат на июль и август.