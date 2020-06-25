Ульяновск, 25 июня, 2020, 13:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 25 июня, для голосования по поправкам к Конституции РФ открылись около 990 участковых избирательных комиссии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulyanovsk.izbirkom.ru На избирательном участке в Ульяновской области

Отмечается, для голосования в целом будет задействовано более 8,5 тыс. членов комиссий и свыше 4,5 тыс. региональных общественных наблюдателей. В Ульяновской области работают около 990 участковых избирательных комиссии, в том числе 12 временных.

Региональные власти подчёркивают, что на участках голосования организовано «с максимальным соблюдением мер безопасности». Помимо средств индивидуальной защиты, которыми обеспечены члены избирательных комиссий, наблюдатели и полицейские, каждые два часа помещения дезинфицируются. Кроме того, члены избиркомов дополнительно оснащены защитными экранами.

В облизбиркоме дополняют, что на участках для голосования разведены потоки граждан, измеряют температуру, проводится антисептическая обработка рук, выдаются маски и перчатки, а также индивидуальные ручки для заполнения бюллетеня.

Отметим, что 25 июня принял участие в голосовании губернатор Сергей Морозов, назвав этот день «очень значимым».

В ЦИК Ульяновской области напоминают, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проводится в нескольких форматах: в помещении участковой комиссии, на придомовой территории или на дому. Оно продлится по 1 июля включительно.