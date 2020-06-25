Москва, 25 июня, 2020, 13:32 — ИА Регнум. На единовременную выплату детям до 16 лет 10 тыс. рублей будет выделено свыше 270 млрд рублей. Об этом 25 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Он напомнил о выплате в размере 10 тыс. рублей, которую планируется выделить на каждого ребёнка до 16 лет.

«На эти цели из резервного фонда правительства направим более 270 млрд рублей», — сказал Мишустин.