Варшава, 25 июня, 2020, 13:17 — ИА Регнум.

В настоящий момент от администрации США можно ждать самых непродуманных внешнеполитических ходов, особенно в военной области, и никакие договорённости, судя по всему, не работают, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в четверг, 25 июня, комментируя высказывания Дональда Трампа.

Eurocom.mil Американские и польские солдаты. Польша

Как сообщалось ранее, Трамп на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что США перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши, при этом расходы будут возложены на польскую сторону. Дуда в свою очередь заявил, что Польша готова принять дополнительный американский контингент.

Читайте также: Ва-банк: Варшава сделала ставку на войну с ЕС и Россией