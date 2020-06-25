Чебоксары, 25 июня, 2020, 13:15 — ИА Регнум. В Чувашии активисты ОНФ обратились в надзорные органы по поводу загрязнения участков в деревне Малдыкасы Вурнарского района. По мнению «фронтовиков», участки могут быть загрязнены непереработанным навозом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения.

Onf.ru В Вурнарском районе Чувашии

Общественники встретились с местными жителями, которые обратились к ним с жалобами, отмечая, что «в деревне часто наблюдается специфический неприятный запах». И предполагают, что причиной загрязнения стали отходы животноводства — в частности, это мог быть «непереработанный навоз».

«По сообщениям сельчан, местные ручьи, пруды и река Хирлеп сильно загрязнены и практически лишены жизни», — говорится в релизе.

Общественники направили обращение в органы власти и контрольно-надзорные ведомства с просьбой устранить нарушение и наказать виновных.

Onf.ru В Вурнарском районе Чувашии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в управлении Росреестра по итогам проверок на четырёх свалках в муниципальных образованиях выявлены нарушения, в том числе самовольный захват земель. Всего ведомством с января по май 2020 года проведено 1258 проверочных мероприятий в Чувашии, в ходе выявленных нарушений более 90% касаются самовольного занятия и использования, остальные факты — нецелевое использование участков.

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