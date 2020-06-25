Москва, 25 июня, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Инициатива депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР), предложившего установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, звучит несколько неоднозначно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко:

Галина Шубина. Детские сады и ясли — нашим детям. 1955

«С одной стороны, когда ты не можешь получить место в детском саду, финансовая поддержка со стороны государства явно была бы не лишней. С другой стороны, я сильно сомневаюсь, что данная выплата будет способствовать сокращению очередей в дошкольные учреждения. Навряд ли выплата в размере регионального МРОТ станет достойной альтернативой зарплате, которую бы мама могла получать на своей работе, отдав ребенка в детский сад.

Несомненно, для этого сумма выплат должна быть значительно выше. Вообще, ситуация с нехваткой мест в госсадах совсем не коррелируется с курсом нашей страны на увеличение рождаемости. Здесь более уместно было бы слышать заявления властей и реальные дела с точки зрения увеличения числа мест в детских садах для того, чтобы ими были обеспечены все желающие, в том числе за счет строительства новых дошкольных учреждений. Не исключаю, что средства, которые депутат предлагает выделить на выплаты, было бы целесообразнее направить как раз на строительство».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Василий Власов обратился с письмом к главе Минпросвещения Сергею Кравцову, в котором предложил установить ежемесячную компенсацию за отказ от места в детсаду.