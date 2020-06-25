Чита, 25 июня, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Перед началом голосования за поправки к Конституции РФ в Забайкальском крае сформирован корпус волонтеров. Сейчас они активно информируют людей старшего возраста как о содержании этих поправок, так и о возможных формах участия в голосовании. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Волонтёры Конституции РФ

Как пояснил руководитель молодежного центра «Искра» Вячеслав Пальшин, работа по формированию корпуса волонтеров началась еще в феврале. Регистрация проводилась на сайте волонтерыконституции.рф. От Забайкальского края было зарегистрировано 1174 заявок. После этого была проведена модерация, желающие стать волонтерами прошли обучение в режиме онлайн, а затем тестирование. В результате отбор прошли 974 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, как и в других регионах России, сегодня, 25 июня, началось голосование по поправкам к Конституции РФ. Всего в Конституцию вносится 46 поправок. В наблюдатели записались более пяти тысяч забайкальцев.