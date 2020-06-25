Санкт-Петербург, 25 июня, 2020, 12:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге чиновники продолжают препятствовать распространению по территории города нелегальных уличных торговцев, которые заполонили город в период пандемии коронавируса.

Фото: пресс-служба ККИ. С улиц Петербурга ликвидированы 24 незаконных павильона

Только за неделю в городе были ликвидированы незаконные торговые точки на 24 принадлежащих городу земельных участках. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга, который проводит рейдовые мероприятия в ежедневном режиме.

Незаконные уличные торговые точки овощами и фруктами, а также молочной продукцией были выявлены во время рейдов по Московскому, Калининскому, Красногвардейскому, Приморскому, Выборгскому, Центральному, Фрунзенскому, Невскому, Петроградскому районах.

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Помимо этого, в Выборгском шоссе на территории пляжа Суздальского озера был обнаружен торговый павильон площадью 40 кв. м. Торговый объект был установлен на земле, принадлежащей городу, без правоустанавливающих документов. Ранее данный павильон размещался на проспекте Энгельса. По окончании действия договора аренды на занимаемую территорию землепользователю было выдано уведомление о необходимости добровольного освобождения незаконно занятого земельного участка.

«Пользователь освободил территорию, однако данный павильон был установлен повторно уже на Выборгском шоссе так же в отсутствие законных оснований. В минувший вторник торговый объект был демонтирован», — отметили в ККИ.

В результате рейда за неделю в городе на Неве от незаконно размещенных объектов торговли было освобождено 24 земельных участка, все торговое оборудование изъято, составлено 22 протокола об административных правонарушениях. Кроме того, в отношении двух землепользователей, незаконно разместивших торговые павильоны, возбуждены административные дела.

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В ККИ отметили, что уличные торговцы преследуют лишь одну цель — обогатиться. Чаще всего их продукция не имеет никаких документов, лотки установлены вблизи дорог и оживленных улиц, что не полезно ни для их продукции, ни для людей, которые ее будут употреблять.

«Незаконные действия уличных торговцев сейчас усугубляются сложной эпидемиологической обстановки. Продавцы в подобных торговых точках не используют средств индивидуальной защиты, провоцируют скопление покупателей, чем нарушают все установленные ограничения и правила безопасного поведения», — подытожили в ведомстве Смольного.