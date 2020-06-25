Москва, 25 июня, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Минимальная ставка по потребительским кредитам Сбербанка снижена с 12,9% до 11,9%. Об этом сообщает 25 июня пресс-служба кредитной организации.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Сбербанк

Снижение ставок на 1% коснулось трёх кредитных продуктов. Это «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов».

Минимальные ставки доступны для клиентов, которые получают зарплату или пенсию на карту банка. Ставка зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя.

Фиксированные ставки в размере 11,9% будут действовать на кредиты, сумма которых превышает 1 млн рублей. «Потребительский кредит на рефинансирование» будет доступен по фиксированной ставке для 12,9% для сумм от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей и по ставке 11,9% — более 1 млн рублей. Ставки не зависят от получения зарплаты или пенсии на карту банка.

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