Москва, 25 июня, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Китай больше не может развиваться за счёт дешёвого труда, считает зав. кафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы китайских властей подготовиться к отключению от долларовых платёжных систем.

Images Money Доллар

«Дело в том, что стремительный рост среднего класса, который происходил накануне кризиса десятилетней давности в Китае, фактически требует изменения экономической модели, — сказал Дзарасов. — Дальше продолжать развитие Китая на основе дешёвого труда невозможно. И Китай стал требовать большей доли от тех доходов, которые он сам создаёт. Но это подрывает позиции американского капитала, который присваивает эти доходы в виде своих прибылей. Это лежит в основе конфликта. Китай же смотрит на то, какие санкции были применены против России, и он сделал свои выводы. Наверняка теперь усилится тенденция к переходу экономических отношений между странами БРИКС на национальные валюты. Это все будет вести к подрыву монополии доллара и его положения как мировой резервной валюты».

А именно на этом, как подчеркнул Дзарасов, покоится финансовая мощь США и их способность финансировать высокие военные расходы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению китайских руководителей, зависимость от систем долларовых расчётов делает Китай уязвимым для потенциальных санкций Вашингтона.