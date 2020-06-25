Москва, 25 июня, 2020, 11:36 — ИА Регнум. Почти все регионы России готовы к проведению ЕГЭ. Об этом журналистам заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«На сегодняшний день мы видим готовность практически всех субъектов [к ЕГЭ]», — сказал Музаев.

По его словам, в данный момент идёт апробация всех процессов, в том числе печать контрольно-измерительных материалов.

Музаев отметил, что Москва и регионы, находящиеся в столичном часовом поясе, уже заканчивают данную апробацию.