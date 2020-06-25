Москва, 25 июня, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Наиболее популярными предметами по выбору на ЕГЭ в 2020 году являются профильная математика и обществознание. Об этом журналистам заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Он также напомнил, что в 2020 году ЕГЭ сдают 714 тысяч выпускников по всей России, а в пунктах проведения экзаменов будут находиться около 12 тысяч медицинских работников.

Музаев отметил, что медики проследят за состоянием участников экзаменов и будут определять их температуру для того, чтобы принимать решение о допуске к ЕГЭ.