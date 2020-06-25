Киев, 25 июня, 2020, 11:28 — ИА Регнум. Бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес допустил, что в сентябре этого года Россия может вторгнуться в Херсонскую область Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

Об этом он заявил в эфире программе «На самом деле: мир», сообщают 25 июня центральные украинские СМИ.

Ходжес связал план «вторжения» на Украину с военными учениями «Кавказ-2020», которые будет проводить Россия.

«Поэтому в Южном военном округе, рядом с Черным морем и Украиной, будет большое количество войск, военного потенциала», — сказал он.

Главной мотивацией для России, по его мнению, будет нехватка питьевой воды в Крыму.

«У них значительная засуха из-за погоды, и потому что Украина правильно заблокировала воду, поступающую из реки Днепр по Северо-Крымскому каналу на полуостров. Так что там проблема с водой… Во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а потом скажут, что у них нет выбора», — отметил он.

В завершение Ходжес заявил, что надеется ошибиться, но у него есть видение, и это «настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом».

ИА REGNUM отмечает, что за последнее время на Украине было обнародовано уже несколько таких заявлений. В частности, в начале июня бывший «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин заявил, в связи с критической ситуацией с водой в Крыму, не исключается вариант нападения российских войск на Херсонскую область с целью захвата всего русла канала и выхода к Днепру. Правда, чиновник тогда анонсировал, что такое «нападение» состоится 24 июня, в день военного парада ко Дню Победы.