Санкт-Петербург, 25 июня, 2020, 11:39 — ИА Регнум. В пассажирском терминале петербургского аэропорта «Пулково» в 9 часов утра 25 июня открыли избирательный участок, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Избирательный участок в аэропорту «Пулково»

Участок заработал на третьем этаже терминала для тех, кто желает проголосовать по поправкам к Конституции РФ. Его расположили у стоек регистрации №101−110. Он будет работать в ходе досрочного голосования с 09:00 до 14:00 ежедневно до 30 июня. В день голосования 1 июля отдать свой голос можно будет с 08:00 до 20:00.

Карина Саввина ИА REGNUM Избирательный участок в аэропорту «Пулково»

Проголосовать здесь смогут те граждане, кто до 21 июня «открепился» от своих участков и записался в список голосования по месту нахождения.

При входе на участок гражданам предстоит пройти через металлоискатель. Сотрудники на входе выдадут обязательные маску и перчатки, без которых доступ на участок закрыт. Количество людей внутри также регулируется. Бюллетени выдают на стойках регистрации через одну, сотрудники участковой комиссии получили в дополнение к маскам специальные пластиковые защитные экраны.

Получить бюллетень можно по паспорту или документу, его заменяющему, одновременно предлагается одноразовая ручка. Избавиться от нее можно на выходе с участка на противоположной стороне — там установлен специальный контейнер.

Карина Саввина ИА REGNUM Избирательный участок в аэропорту «Пулково»

«Здесь учтены все условия, которые определены Роспотребнадзором: социальная дистанция, разделения потоков, индивидуальные средства защиты. Мы очень рады, что нам удалось это сделать, я уверен, что всё пройдет ровно, спокойно, достойно. Информационное поле таково, что люди идут постоянно, не думаю, что будут [голосовать] только 1 июля. Началось уже прямо сейчас. Нам сложно судить, но по прошлому опыту, прошлым выборам [число проголосовавших] измеряется тысячами», — сообщил генеральный директор управляющей компании аэропорта Леонид Сергеев.

Карина Саввина ИА REGNUM Избирательный участок в аэропорту «Пулково»

По его словам, стойки регистрации для голосования задействованы впервые, что он считает уникальным опытом. В целом, на его взгляд, технологическое устройство аэропортов позволяет адаптировать их под любые условия и требования.

В зоне голосования будут проводить регулярную дезинфекцию, воздух обеззараживают ультрафиолетовые рециркуляторы.