Санкт-Петербург, 25 июня, 2020, 10:00 — ИА Регнум. Качество российского автомобильного топлива превышает европейское, однако оно рискует ухудшиться на пути от завода до потребителя. Об этом заявили эксперты первой сессии программы «Топливный класс», которую в онлайне посмотрели более 500 тыс. человек.

«Газпром нефть» Топливопроводящая сеть

«За последние десять лет российская нефтепереработка сделал колоссальный рывок. В нашей стране появились сотни новых технологических установок, которые позволили нам фактически прекратить выпуск некачественных топлив и полностью обеспечить потребности нашей страны в высококачественном топливе. Причем его качество, в общем-то, ни в чем не уступает зарубежным аналогам», — сказал доцент РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Леонид Багдасаров.

Он отметил, что в РФ за это время было построено свыше 100 технологических установок, общая стоимость которых превышает 76 млрд долларов.

Именно эти установки производят те самые компоненты, комбинируя которые, получают 92-й, 95-й, 98-й и даже 100-й бензин.

«Мы понимаем, что очень большие деньги затрачены на то, чтобы производить качественные компоненты. И мы сегодня делаем очень качественное топливо, которое Европа сегодня покупает», — сказал Багдасаров.

По его словам, в Европу из России ежегодно ввозится почти 30 млн тонн дизельного топлива. Специалист считает, что высокое качество отечественного продукта связано с наличием в России не только запасов нефти, но и природного газа, ведь с помощью водорода, получаемого из метана, и происходит гидроочистка бензина.

«Топливо у нас, в принципе, сегодня на рынке продается лучше по качеству, чем в Европе. Никакой отдельной трубы для поставки в Европу не существует», — подчеркнул Багдасаров.

По словам эксперта, жесточайшая конкуренция на рынке заставляет автопроизводителя непрерывно совершенствовать двигатели, и в первую очередь по параметру потребления топлива и экологичности.

Тем не менее российские водители довольно часто жалуются на то, что двигатели их машин пострадали именно из-за плохого бензина. Как отмечает кандидат технических наук, доцент Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета Виталий Лисин, иногда автовладелец «интуитивно» полагает, что дело в топливе, когда видит неустойчивую работу ДВС, ухудшение разгонной динамики или высокий расход бензина.

Однако на самом деле причин таких отклонений может быть очень много: от нарушения в системе зажигания, неисправности катушек или свечей, неровности компрессии до неисправностей элемента электронной системы управления ДВС — датчиков, проводки, контактов, неисправности топливной системы и прочего.

«Как это ни удивительно, даже неисправности в трансмиссии. Сейчас большинство автомобилей покупается с автоматизированными трансмиссиями, у них достаточно сложный алгоритм работы. И при сбое в работе автоматических коробок некоторые воспринимают это как неустойчивую работу двигателя», — сказал Лисин.

Он сослался на исследование, согласно которому из всех неисправностей автомобиля в среднем на топливную систему приходится только 20%, причем лишь 2% из них действительно связаны с качеством бензина.

Если подозрение на качество топлива все же не удается развеять, то можно поискать других «пострадавших» с тех же заправок, попытаться полностью сменить бензин в баке или даже сдать пробу топлива на лабораторное исследование: отбор нужно проводить не только из бака автомобиля, но и из резервуара или колонки на АЗС.

При этом чаще всего, утверждает Лисин, причины неполадок, схожих по своей «симптоматике» с теми, что вызывает некачественное топливо, на самом деле кроются, например, в накоплении различных примесей или попадании воды в бак.

Она может проникнуть туда из воздуха в виде конденсата, с чем нужно бороться профилактикой, либо при заправке во время дождя, либо из самого бензина. Так, при относительной влажности воздуха 70% и температуре +20°С в одном кубометре воздуха содержится 12,3 грамма воды. Если из бака было израсходовано 50 литров топлива, в него с воздухом попадет 0,6 грамма воды в виде паров. Когда бак остынет, вода сконденсируется на стенках и стечет на дно. За три израсходованных бака топлива это составит около 2 кубиков воды, наличие которой негативно повлияет на работоспособность топливной системы».

Лисин предлагает во избежание последствий не заводить привычку ездить на малом количестве топлива, не пренебрегать техобслуживанием, на долгий простой оставлять машину с полным баком, пользоваться бензином с улучшенными характеристиками и присадками.

На его взгляд, экономия на более качественном топливе может повлечь дорогостоящий ремонт машины. Однако при соблюдении элементарных правил топливной гигиены, считает он, этого легко избежать.

«Нужно стараться заправляться на крупных брендовых заправках, тем более что на сегодня они достаточно широко распространены по всем регионам страны, и в глубинке, и на трассах. И не использовать топливо с каких-то неизвестных заправок без имени, кто там чем торгует — это, конечно, последнее дело заправляться на таких заправках», — убежден Лисин.

Ключевым моментом является соблюдение технологических требований по перевалке топлива. Так как топливо надо доставить до нефтебазы и АЗС и не испортить, необходимо проверять на каждой стадии перед выпуском на сеть АЗС, что в России происходит не всегда. Но крупные предприятия достаточно жестко следят за партиями топлива, считает Лисин.

«Методы контроля включают в себя обязательную проверку качества в критических точках перевалки — на заводе, нефтебазе и заправочной станции. На АЗС сети «Газпромнефть» в России и странах СНГ такой контроль осуществляют 28 стационарных и 14 мобильных лабораторий. Ежемесячно отбирается и тестируется более 10 тысяч проб для того, чтобы исключить любые риски попадания потребителю некондиционного продукта», — подтверждает руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Виктор Чуяков.