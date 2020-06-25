Москва, 25 июня, 2020, 11:14 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий наследовать номера телефонов, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Мобильные телефоны

Поправками предлагается прописать, что «пользователь мобильной связи вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе с уведомлением об этом оператора мобильной связи».

Предполагается, что такая возможность является дополнительной услугой и оговаривается отдельно.

Пользователь мобильной связи вправе в любой момент отключить дополнительную услугу, обратившись к оператору мобильной связи.

«В случае подключения дополнительной услуги и отсутствия в течение шести месяцев оплаты оказываемых абоненту услуг мобильной связи оператор мобильной связи вправе более не оказывать дополнительную услугу», — отмечается в поправках.

Авторы обратили внимание на то, что абонентские номера являются объективно ограниченным ресурсом, а мобильные телефоны прочно вошли в современную жизнь большинства людей и стали ее неотъемлемой частью.

«Лишившись по какой-либо причине абонентского номера, пользователь мобильной связи может потерять доступ к своему аккаунту, а дальнейшее восстановление или переоформление абонентского номера может занять некоторое время, вызвать определенные трудности, тем самым негативно сказаться на деятельности данного пользователя», — указали авторы.