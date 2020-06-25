Киев, 25 июня, 2020, 11:14 — ИА Регнум. Во Львове, который вышел на первое место по числу больных коронавирусом на Украине, возник конфликт между городскими властями и Львовской облгосадминистрацией.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР На Украине

В частности, губернатор региона (подчиняется президенту и правительству) Максим Козицкий возмущен ослаблением карантина в самом Львове.

«За последние 5 дней — 613 новых случаев заболевания во Львовской области, из них 335 — во Львове. Показатели заболеваемости Львова «держат в заложниках всю область», — констатировал Козицкий.

Губернатор отметил, что динамика заболеваемости, мягко говоря, «не идет на спад».

«Поэтому, когда снова будет поднят шум, почему не снимают карантина, то власть Львова снова станет кивать в сторону облгосадминистрации? Мол, а мы тут ни при чем, это их полномочия. Более того, кто возьмет ответственность на себя после того, как количество заболеваний резко пойдет вверх после карантинных послаблений в самом Львове?» — задается вопросом он.

Городские власти Львова на эти обвинение пока не отреагировали.

ИА REGNUM напоминает, что по данным на 25 июня Львовская область вышла на первое место на Украине по общему количеству пациентов с коронавирусом. При этом решением местных властей в городе возобновляют работу заведений общественного питания и спортивные клубы, также возобновляется железнодорожное сообщение между столицей Галичины и другими городами Украины. А вот во Львовской области карантинные меры остаются более жесткими.