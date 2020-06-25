Санкт-Петербург, 25 июня, 2020, 11:15 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2020 года три петербургских автозавода — Hyundai, Nissan и Toyota — выпустили в общей сложности 110 900 легковых автомобилей. Это на 30% меньше, чем было выпущено ими в январе-мае 2019 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Завод Hyundai в Санкт-Петербурге

О впечатляющем падении автомобильного производства ИА REGNUM сообщили 25 июня в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Антирекорды на этом не закончились: по итогам мая 2020 года падение выпуска автомобилей в Петербурге составило целых 44% к уровню мая 2019 года. За последний месяц весны с конвейеров сошло 16 300 автомобилей. Это самый низкий показатель по итогам одного месяца, начиная с июля 2016 года (без учета апреля 2020 года, когда заводы вообще были закрыты на карантин).

Как отмечают в агентстве, в мае 2020 года петербургские автозаводы Toyota и Hyundai возобновили производство с 12 мая, а Nissan работал с 18 по 29 мая, после чего приостановил работу до 30 июня.

Специалисты объясняют падение производства на автозаводах обвалом спроса в период пандемии коронавируса и девальвацией рубля, происходившей минувшей весной.

«За апрель-май продажи петербургских автомобилей в России сократились на 66% по отношению к такому же периоду прошлого года, — говорит ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов. — В июне выпуск машин в Петербурге может вырасти по сравнению с маем, несмотря на остановку конвейера на заводе Nissan. Скажется интерес к госпрограммам поддержки авторынка, в которых участвуют все модели завода Hyundai».

Добавим, что в январе-мае общий объем продаж петербургских автомобилей в России сократился на 22% по сравнению с таким же периодом 2019 года. Однако модели Toyota RAV4 и Nissan Murano показали рост продаж за пять месяцев.

В настоящее время автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.