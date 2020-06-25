Алтайский край, 25 июня, 2020, 10:54 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, нашли возможность провести парад Победы. Правда, как сообщает официальный сайт алтайских парламентариев, он состоялся не в столице региона, а в закрытом населённом пункте — ЗАТО Сибирский.

АКЗС Парад Победы в ЗАТО Сибирский

Мероприятие началось с выноса на площадь перед ДК «Кристалл» государственного флага Российской Федерации и копии Знамени Победы. Знаменную группу возглавил подполковник Денис Вяткин.

«Эта война захлестнула в кровопролитных боях 61 государство. Но именно СССР вынес основную тяжесть этой войны, именно на Восточном фронте были переломлены в прах основные силы фашистской Германии. В 1945 году это признал весь мир. Поэтому непреходящ по значению и святости подвиг наших дедов и прадедов, одолевших фашизм и одержавших победу», — сказал, открывая митинг, командир дивизии, генерал-майор Александр Прокопенков.

Напомним, 35-я ракетная Краснознаменная, орденов Кутузова и Александра Невского дивизия, дислоцированная в ЗАТО, ведет свою историю от 21-й легкой артиллерийской бригады Резерва Верховного Главного Командования, участвовавшей в Великой Отечественной войне с 1942 по 1945 годы. Бригада прошла боевой путь от города Жиздра до реки Эльбы, принимала участие в окружении и штурме Берлина, освобождала Гомель, Минск, Варшаву.

Подобные мероприятия-парады провели также воинские части Бийска и Алейска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Алтайском крае решено не проводить парад Победы 24 июня.