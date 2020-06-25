Киев, 25 июня, 2020, 11:00 — ИА Регнум. На Украине эксперты и политики сегодня, 25 июня, обсуждают заявление народного депутата от «Слуги народа» Галины Третьяковой, которая считает, что есть семьи, которые рассчитывают на материальную помощь от государства, и в них дети рождаются «очень низкого качества», передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Соответствующее заявление Третьякова, которая является и главой комитета Рады по вопросам социальной политики, сделала 24 июня в ходе вебинара в Киевской школе экономики.

Депутат считает, что государство должно помогать в первую очередь «защитникам и кормильцам», также она привела в пример политику Сингапура 1970−1980 гг, когда власти страны поощряли стерилизацию «малообразованных» женщин.

«Стерилизовать бедных, чтобы они не давали потомства? Дети низкого качества… А может начать депутатов стерилизовать? Чтобы такое отребье потомства не давало», — комментирует заявление Третьяковой политический эксперт Дмитрий Раимов.

Он напоминает власти, что Украина по законодательству социально ориентированная страна, в которой и конституция есть, и обязательства государства.

Политический эксперт Владимир Кацман заявил, что ему трудно подобрать слова, настолько неприемлемыми являются такие высказывания депутатов правящей фракции.

«Оказывается, что в нашем государстве существуют, так сказать, дети первого сорта и дети второго сорта, и социально незащищенные семьи как раз плодят, извините за такое слово, детей не того сорта, который нравится госпоже Третьяковой. И вообще она вспомнила, что неплохо бы применять такие меры, как кастрация или еще какие-то меры к такого рода родителям… Кто дал этому монобольшинству такое право судить нас по тому, какие дети у нас — правильные или неправильные? Что следующим шагом будет — замер черепов или сравнение каких-то генетических особенностей?» — задался вопросом эксперт.

Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова также осудила высказывание Третьяковой — любые призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация, а также заявления о делении детей на «качественных» и «некачественных». Она призвала руководство Рады вмешаться в эту ситуацию.