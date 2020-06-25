Москва, 25 июня, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В Москве проведённые исследования позволили выявить за минувшие сутки 885 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 25 июня московский опертштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в столице с начала распространения нового вируса выявили 217 791 случай заражения. За последние сутки зафиксировано 12 летальных исходов, 926 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 7113 носителей коронавируса.