Ярославль, 25 июня, 2020, 10:41 — ИА Регнум. За последние сутки Ярославской области выявлено 45 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом 25 июня сообщает информационный центр по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Нарастающим итогом зарегистрирован 4571 случай, выздоровели 2903 человека, скончались 18. О новом умершем от коронавируса региональный оперштаб сообщил накануне, 24 июня. Скончался мужчина 1947 года рождения.