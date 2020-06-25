Абакан, 25 июня, 2020, 10:28 — ИА Регнум. В столице Хакасии Абакане за неделю с 15 по 22 июня зафиксировали рост цен на все марки бензина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Красноярскстата, наиболее сильно подорожал АИ-98 — в среднем с 47,15 до 47,59 рубля за литр.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

92-й бензин подорожал на 14 копеек, с 40,54 до 40,68 рубля. На 13 копеек выросли цены на бензин марки АИ-95, достигнув отметки в 43,34 рубля 22 июня. При этом средняя стоимость дизельного топлива осталась неизменной на уровне 48,57 рубля за литр.

Добавим, что в соседней Туве наиболее сильно выросли цены на бензин марки АИ-95.

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