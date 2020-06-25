Чита, 25 июня, 2020, 10:06 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, несмотря на эпидемию коронавируса, решили не отменять военный парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Парад Победы в Чите

Правительство Забайкальского края Военный парад Победы в Забайкалье

В шествии участвовало более 1,8 тысячи военнослужащих, задействовано более 70 единиц боевой и специальной техники, вертолёты и самолёты. Во главе механизированной колонны прошел легендарный танк Т-34. За ним проследовали впервые участвовавшие в параде бронированные автомобили спецназначения «Тигр» и станции радиопомех «Леер-3».

"Ровно 75 лет назад, 24 июня 1945 года, в такой же солнечный день на Красной площади в Москве прошли воины-победители, выстоявшие в самой кровопролитной войне в истории человечества. Война коснулась практически 80% населения Земли. Но самые жестокие решающие события, решающие исход бесчеловечный войны, разворачивались на территории Советского Союза. В борьбе против фашистской агрессии советские воины показали непревзойдённую боевую мощь, превосходное военное искусство», — сказал временно исполняющий обязанности командующего 29-й общевойсковой армией ВВО Роман Кутузов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны 175 тысяч жителей Забайкалья отправились на фронт, более 50 тысяч из них не вернулись с поля брани.