Омск, 25 июня, 2020, 10:01 — ИА Регнум. В Омске в «Нежинском геронтологическом центре», подведомственном министерству труда и соцразвития региона, произошла вспышка коронавируса.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

О ситуации в центре омский министр здравоохранения Ирина Солдатова сообщила заместителю председателя правительства Омской области, министру труда и социального развития Владимиру Куприянову. Документ обнародовало издание «Коммерческие вести».

В письме, являющемся частью служебной переписки, говорится, что 17 июня из дома престарелых госпитализировали девять пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. 19 июня поступила информация об 11 положительных результатах на коронавирус среди проживающих в доме-интернате. Четыре пациента были незамедлительно госпитализированы в связи с тяжестью состояния. 20 июня шесть пациентов с положительными результатами также были госпитализированы в ковидные стационары.

Таким образом, в течение двух дней были госпитализированы 19 проживающих.

Между тем, по имеющейся информации, 92 человека находятся в пределах одного этажа. Всего в корпусе насчитывается 266 человек.

Министр утверждает, что ранее минздрав настаивал на срочном введении в указанном учреждении обсервационного режима.

«Министерство здравоохранения Омской области считает целесообразным и необходимым организовать медицинское наблюдение и лечение при необходимости всех проживающих на территории Нежинского геронтологического центра, а также в кратчайшие сроки организовать работу по обеспечению коечного фонда дома-интерната не менее 50% централизованной или иными видами поставки кислородом», — говорится в письме.

В минздраве подчеркнули, что к сложившейся ситуации привело «несвоевременное принятие мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции». Это «ставит под угрозу возможность стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе в целом», ведь в доме престарелых проживают люди из группы риска.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 июня в Омской области коронавирус был выявлен у 3184 человек.