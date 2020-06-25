Москва, 25 июня, 2020, 09:39 — ИА Регнум. Россия должна оставаться президентской республикой. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«[Принцип разделения властей] является общим принципом функционирования демократических государств при том, что наша страна сохраняется в качестве президентской республики, что, на мой взгляд, безусловно необходимо просто для её существования», — сказал Медведев.

Вместе с тем, по его словам, поправки к Конституции расширят роль парламента в России и его участие в формировании правительства, а также подчеркнул, что это касается как правительственного блока, так и президентского. Медведев уверен, что это «развитие принципа разделения властей».

Экс-премьер полагает, что гарантии трудовых и социальных прав жителей РФ повысятся, если они выразят поддержку изменениям в Конституцию РФ.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Дмитрий Медведев проголосовал по изменениям в Конституцию РФ на одном из избирательных участков в Москве.