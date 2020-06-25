Барнаул, 25 июня, 2020, 08:00 — ИА Регнум. В причинах регулярных перебоев водоснабжения в барнаульском посёлке Сибирская Долина, из-за которых его жители перекрыли трассу, разберётся прокуратура. Как сказано в официальном сообщении, опубликованном сегодня, 25 июня, на официальном сайте надзорного ведомства, поручение провести проверку исходит от прокурора Алтайского края Александра Руднева.

Нет воды

«При проведении проверки будет дана оценка качеству оказания услуг. В случае подтверждения нарушения прав граждан будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — сказано в официальном сообщении прокуратуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне вечером, 24 июня, жители пригородного барнаульского посёлка Сибирская Долина перекрыли Змеиногорский тракт. В знак протеста по поводу отсутствия нормального водоснабжения они начали бесцельно переходить то в одну, то в другую сторону по пешеходному переходу, создавая тем самым автомобильную пробку.