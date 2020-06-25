Чебоксары, 25 июня, 2020, 07:59 — ИА Регнум. В России сегодня, 25 июня, отмечается День работника статистики. Российской системе органов статистики исполняется 209 лет, а Чувашстат в сентябре 2020 года отметит 100-летие, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Chuvash.gks.ru Инфографика к Дню работника статистики

Отмечается, что ежегодно специалисты в Чувашии в среднем обрабатывают 50 млн показателей, собирают 186 тыс. отчетов, из которых более 90% получают в электронном виде, выпускают 200 статистических изданий. Эту работу проводят более 200 сотрудников, в том числе 150 специалистов — это высококвалифицированный персонал с высшим профессиональным образованием. 95% сотрудников — женщины.

Напомним, что в 2020 году отмечается 100-летие со дня образования Чувашской автономной области, которое праздновалось 24 июня. В сентябре 100-летие отметит Чувашстат.

В настоящее время статистики готовятся к всероссийской переписи населения, которая пройдёт в октябре 2020 года и станет 12-й по счёту всероссийская перепись населения. Впервые будут использоваться не только традиционные (бумажные) варианты анкетирования, но и цифровые. При этом впервые жители смогут сами заполнить переписные листы на Едином портале государственных услуг. Предварительные итоги переписи планируется подвести в декабре 2020 года.

Напомним, что 25 июня 1811 году образовано статистическое отделение при Министерстве полиции Российской Империи. С этого времени статистика получила государственный статус.