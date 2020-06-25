Москва, 25 июня, 2020, 07:56 — ИА Регнум. Избирательные участки для проведения голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в России 25 июня, сообщает ИА REGNUM.

Kamgov.ru На избирательном участке. Камчатка

Первые бюллетени для голосования уже опустили в урны жители Дальнего Востока и Сибири. По данным местных избирательных комиссий, на участках введены повышенные меры безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Избирателям раздают перчатки, медицинские маски, на самих участках установлены емкости с антисептиками.

Отметим, что основной день голосования по внесению поправок в Конституцию России назначен на 1 июля, однако уже ряд жителей страны проголосовали по этому вопросу досрочно. Всероссийский день голосования, 1 июля, объявлен нерабочим днем.

Напомним, идею о внесении изменений в основной закон Российской Федерации предложил российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в январе 2020 года. Изначально предполагалось провести общероссийское голосование по этому вопросу 22 апреля, однако дата была смещена из-за пандемии коронавирусной инфекции.