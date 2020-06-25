Барнаул, 25 июня, 2020, 07:49 — ИА Регнум. Пренебрежение мерами индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса в Алтайском крае привело к закономерному итогу. В окружении губернатора региона Виктора Томенко SARS-CoV-2 нашли сразу у нескольких сотрудников. В связи с этим, как сообщает сегодня, 25 июня, официальный сайт региона, глава алтайского правительства был вынужден социально дистанцироваться.

Правительство Алтайского края Ещё в конце мая губернатор Алтайского края не считал нужным носить защитную маску в помещении

«Работать в это время буду дистанционно. Дорогие друзья, прошу вас, продолжайте придерживаться мер безопасности и профилактики коронавируса, будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких», — заявил Виктор Томенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 25 июня, общее число носителей SARS-CoV-2 составляет уже 3600 человек, причём 78 из них добавились только за последние сутки. Не обошлось без смертельных случаев. Ранее чиновников алтайского правительства неоднократно видели в помещениях без масок.

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