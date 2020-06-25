Барнаул, 25 июня, 2020, 07:32 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 25 июня, общее число носителей SARS-CoV-2 составляет уже 3600 человек, причём 78 из них добавились только за последние сутки. Не обошлось без смертельных случаев.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

За 24 июня скончались четыре пациента. Как утверждают медики, один — от COVID-19, три — от иных причин смерти. По сравнению с прошлой неделей в инфекционных отделениях стационара увеличилось количество тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Их общее число достигает уже 78 человек (ещё 24 подключены к аппарату ИВЛ).

Общее количество жертв составляет уже 30 человек (от COVID-19, 30 случаев — иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе).

Как уже сообщало ИА REGNUM, большой прирост числа новых носителей коронавируса происходит за счёт вспышек SARS-CoV-2 в медицинских и социальных учреждениях.