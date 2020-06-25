Москва, 25 июня, 2020, 07:19 — ИА Регнум. Законопроект о праве собственности граждан на телефонные номера подготовили и намерены внести в Госдуму 25 июня депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Телефон

«В современных условиях логично закрепить право собственности абонента на его телефонный номер. При этом передача номера в собственность будет дополнительной услугой, которая будет обязательной только по желанию абонента. Она позволит собственнику, к примеру, передавать номер по наследству», — рассуждает Ионин в своем ТГ-канале.

Авторы обратили внимание на то, что вопрос права собственности абонента на свой номер становится актуальным, если человек, например, ведет популярный канал в мессенджерах или социальных сетях, является участником криптовалютных бирж, ведет онлайн-бизнес или же имеет аккаунт с большим количеством подписчиков. Кроме того, к номеру также может быть привязан онлайн-банк и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы Тумусов и Ионин ранее внесли в Госдуму законопроект о разблокировке мессенджера Telegram.