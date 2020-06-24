Минск, 25 июня, 2020, 00:02 — ИА Регнум. В поисках пригодной для питья воды тысячи жителей Минска направились в парки, где есть родниковая вода. Там выстроились очереди, насчитывающие по 150−200 человек. В магазинах столицы Белоруссии наблюдается ажиотажный спрос на бутилированную воду.

AVRS Некачественная вода

В минском парке 60-летия Великого Октября, где есть облагороженный родник, очередь за водой к вечеру 24 июня достигла 200 человек. Многочисленные очереди из сотен и десятков человек выстроились и в других местах трёх районов Минска, где наблюдаются проблемы с питьевой водой. В столице Белоруссии осталось совсем немного колонок, где можно набрать пригодную для питья и приготовления пищи воду.

Проблема с ухудшением качества воды была зафиксирована в первой половине дня 24 июня. Жители города жалуются на скверный запах и жжение при попадании воды на кожу и слизистую.

МЧС, Мингорисполком и коммунальные службы города сначала долго отмалчивались. Затем стали поступать официальные заверения в отсутствии серьёзных проблем и скорой нормализации качества воды. Вместе с тем чиновники рекомендовали ограничить использование воды из городского водопровода.

Коммунальные службы через государственные СМИ распространили заявление о том, что по основным показателям качество водопроводной воды в Минске соответствует санитарным нормам. УП «Минскводоканал» отчиталось об исправлении ситуации и подвозе воды в цистернах примерно по двум десяткам адресов, что для двухмиллионного города явно недостаточно.

К полуночи ситуация в городе существенно не улучшилась. Вода из крана по-прежнему имеет очень сильный запах фекалий или аммиака с хлором.

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