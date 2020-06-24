Берлин, 24 июня, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Министр обороны Германии АннегретКрамп-Карренбауэр заявила о важности оценки внешней политики России. Об этом 24 июня она сообщила в ходе заседания атлантического совета, прошедшего в США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аннегрет Крамп-Карренбауэр

«Вопрос о том, как мы воспринимаем Россию и ее поведение является определяющим. Это вызов для Европы и стран-членов НАТО», — отметила глава оборонного ведомства Германии.

Политик подчеркнула, что Германия планирует создать «стратегический компас», который поможет выстроить дальнейшие отношения с Москвой.

«Самый важный шаг для общего стратегического понимания — наличие стратегической идеи восприятия угрозы, исходящей от России», — резюмировала Крамп-Карренбауэр.

Напомним, Германия в лице министра обороны обвинила Россию в стремлении восстановить свое прежнее влияние в мире, конкретизировать свою позицию политик затруднилась.