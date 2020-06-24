Кишинёв, 24 июня, 2020, 20:45 — ИА Регнум. Инициатива соратников президента Молдавии Игоря Додона о запрете серпа и молота и Знамени Победы — это «чистой воды власовщина». Об этом заявил 24 июня ИА REGNUM глава молдавского общественного совета «За Свободную Родину» Игорь Тулянцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Сложно комментировать подобные инициативы социалистов после всего, что они вообще сделали со страной. Нельзя сказать, что я как-то сильно удивлён данной инициативой депутатов Партии социалистов. Просто нельзя ожидать ничего другого от партии, которая открыто сотрудничала с антинародным режимом Плахотнюка, получая от него чёрные кульки для выплаты зарплат. Нельзя ничего ждать от партии, руководство которой построило свою карьеру на обмане и предательстве», — заявил Тулянцев.

«Когда наши деды сражались с фашизмом, не жалея свои жизни, они четко понимали, кто их враг и где этот враг находится, — продолжил он. — Сегодня же партия, позиционирующая себя как «потомки победителей», планирует запретить символ победителей — Знамя Победы. Никогда не поверю, что это сделано по ошибке, по глупости или не то имея в виду».

«Партия социалистов продала Победу. Продала, как все, к чему она прикасается. Это — чистой воды «власовщина». «Власовцы» и предатели. «Власовцы» — это скрытые враги. Это хуже, чем видимый враг», — отметил Тулянцев.

Он подчеркнул, что «враг нанёс удар в юбилейный год Великой Победы». «В момент, когда Додон находился на Красной площади и принимал Парад Победы. Это просто преступление. Это подлое предательство не имеет сроков давности. Такие вещи не прощаются. И никто уже не сможет им помочь», — подвел итог глава совета «За Свободную Родину».

Напомним, пока Додон присутствует на Параде Победы в Москве, депутаты от его Партии социалистов Молдавии внесли в парламент страны законодательную инициативу о запрете на распространение или публичное использование фашистской и «тоталитарной коммунистической» символики.

В частности, согласно проекту, под запрет попадет «серп и молот и любой носитель с такой символикой». Таким образом, будет запрещено использование и демонстрация, например, Знамени Победы. Также знак серпа и молота есть на государственном флаге Приднестровской Молдавской Республики и в символике Партии коммунистов Молдавии.