Бишкек, 24 июня, 2020, 20:02 — ИА Регнум. Из-за возросшей во время пандемии коронавируса нагрузки в Киргизии возникла острая нехватка мобильных медицинских бригад. Об этом сегодня, 24 июня, на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, сейчас в республике действуют 649 мобильных бригад, в том числе в столице — 38. Но для нормальной работы необходимо, чтобы их было почти в три раза больше.

Также замминистра пожаловался на то, что в стране помимо дефицита квалифицированного медперсонала имеется еще и острая нехватка машин скорой медицинской помощи.

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