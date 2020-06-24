Киев, 24 июня, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль советует людям, которые живут в проблемных с точки зрения наводнений регионах Западной Украины, страховать свое жилье.

Kmu.gov.ua Паводок на Западной Украине

Об этом он заявил на брифинге 24 июня, комментируя ситуацию с паводками в регионе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава правительства подтвердил, что непогода затронула уже пять областей Запада Украины, и хуже всего ситуация в Ивано-Франковской области. По предварительным данным, на ликвидацию последствий в этом регионе выделят 500 млн гривен.

В целом, по словам главы правительства, ситуация с паводками в западных областях остается критической, лишь в отдельных горных районах наблюдается улучшение по уровню воды.

Вместе с тем Шмыгаль заявил, что Закарпатье Украины пострадало не очень сильно, поскольку работают защитные сооружения, которые построили в регионе после наводнения в 1998 г.

ИА REGNUM напоминает, что в западных областях Украины в настоящий момент наблюдаются масштабные подтопления из-за непогоды и паводков. Спасатели фиксируют многочисленные разрушения, жертвами стихии стали как минимум три человека.