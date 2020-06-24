Калуга, 24 июня, 2020, 19:45 — ИА Регнум. Строительство Дворца спорта в Калуге планируется завершить к концу 2020 года, заявил 24 июня министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егор Вирков на встрече с врио губернатором Владиславом Шапшой, заместителем председателя Совета Федерации ФС РФ Андреем Турчаком и сенатором Анатолием Артамоновым, которые посетили строительную площадку спортивного объекта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Строящийся Дворец спорта состоит из трёх зданий, связанных между собой переходами

Будущий Дворец спорта в Калуге будет состоять из трёх зданий, связанных между собой переходами. На стройке трудятся более 400 человек. В ближайшее время количество рабочих будет увеличено. В 16-этажном корпусе временного размещения спортсменов будут расположены номера на 250 человек. На первом этаже будут находиться административные помещения и кафе, на последнем — конференц-зал и смотровая площадка. В водном комплексе с трибунами на 1100 мест планируется бассейн для прыжков воду, разминочный бассейн и 50-метровый бассейн с душевыми, раздевалками, техническими и подсобными помещениями. Также здесь разместится универсальный спортзал для игровых видов спорта, детский комплекс с чашей для обучения плаванию. Построена и ледовая арена с трибунами на 3000 мест. Подземная парковка вместит 400 автомобилей.

Новый Дворец спорта в Калуге должен стать центром спортивной жизни области. В нём будут проходить соревнования международного, российского и регионального уровней. Площадки универсального спортивного объекта станут доступны как профессиональным спортсменам, так и любителям физической культуры и спорта.