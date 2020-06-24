Калуга, 24 июня, 2020, 18:46 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июня, на производственной площадке Калужского электромеханического завода состоялся второй этап XXXIV конференции калужского регионального отделения партии «Единая Россия».

Пресс-служба правительства Калужской области Андрей Турчак, Владислав Шапша, Анатолий Артамонов в сопровождении директора Калужского электромеханического завода Бориса Мовтяна прошли по Аллее славы, организованной на территории предприятия в честь работников — участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг

В ее работе приняли участие секретарь генерального совета партии, заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак, временно исполняющий обязанности губернатора области, секретарь калужского регионального отделения партии «Единая Россия» Владислав Шапша, член высшего совета партии, председатель комитета по бюджету и финансам Совета Федерации ФС РФ Анатолий Артамонов, председатель областного парламента Виктор Бабурин, начальник департамента по работе с регионами Центрального и Северо-Западного федеральных округов управления президента РФ по внутренней политике Александр Савин, депутаты Государственной думы ФС РФ Александр Авдеев, Геннадий Скляр, Артём Туров, председатель региональной избирательной комиссии Виктор Квасов, федеральный инспектор по Калужской области Алексей Лебедев.

Открывая встречу, Андрей Турчак отметил, что этот год для Калужской области особый: предстоят выборы губернатора, депутатов областного парламента и местных органов власти. Он напомнил, что президиум генерального совета партии поддержал решение регионального совета о выдвижении кандидатуры Владислава Шапши на должность губернатора Калужской области и предложил участникам конференции также высказать ему своё доверие.

Пресс-служба правительства Калужской области Владислав Шапша выдвинут кандидатом на пост губернатора Калужской области

Положительно оценивая деятельность Владислава Шапши на посту временно исполняющего обязанности главы региона, секретарь генсовета партии подчеркнул: «Владислав Валерьевич возглавил регион практически в считанные дни до начала эпидемии коронавируса. Благодаря организованной и слаженной работе регион одним из первых включился в эту борьбу — первый волонтерский штаб «Единой России» был открыт в Калужской области. Он показал эффективную работу благодаря тому, что Владислав Валерьевич лично занимался этим процессом». Андрей Турчак также особо отметил, что в сложных условиях руководителю области удалось сохранить эффективный баланс между жесткими ограничительными мерами и решениями, направленными на сохранение жизнеспособности экономики.

Кандидатуру Владислава Шапши подержал Анатолий Артамонов. Он также отметил, что благодаря слаженной работе правительства области во главе с Владиславом Шапшой регион достойно справляется с поставленными задачами: «Лучших решений, чем те, которые были приняты в этой ситуации, быть не могло. Теперь главное — сохранить и преумножить то, что удалось достичь».

Пресс-служба правительства Калужской области Второй этап XXXIV конференции калужского регионального отделения партии «Единая Россия» 24.06.2020

Владислав Шапша поблагодарил партию за доверие и поддержку, назвав решения о выдвижении кандидатов на пост главы региона и Законодательного собрания области важнейшими для дальнейшего развития области. «Для меня это — большая честь и большая ответственность», — сказал он, акцентируя особое внимание на ответственности, как определяющем факторе. «Перед нами стоят очень непростые вопросы. Калужская область всегда была лидером, примером для многих регионов и в умении привлечь инвесторов, и в умении развить свою экономику, социальную сферу. Но надо идти дальше. И следующий шаг — оправдать ожидания людей». По словам Владислава Шапши, в данный период очень важно, чтобы люди почувствовали внимание и заботу со стороны государства. Он напомнил, что в числе хороших традиций Калужской области «слушать и слышать людей, и находить правильные решения в ответ на их чаяния. Уверен, что мы найдем эти ответы».

В ходе конференции тайным голосованием кандидатом на должность губернатора Калужской области от партии «Единая Россия» выдвинут временно исполняющий обязанности главы региона Владислав Шапша.

Также тайным голосованием определены списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Калужской области по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам.

Перед началом конференции Андрей Турчак, Владислав Шапша, Анатолий Артамонов и другие участники в сопровождении директора Калужского электромеханического завода Бориса Мовтяна прошли по Аллее славы, организованной на территории предприятия в честь работников — участников Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.

В сквере Памяти состоялось возложение цветов к Вечному огню и Монументу павшим в годы войны заводчанам.

Гости также посетили Музей истории предприятия и познакомились с продукцией, выпускаемой для оснащения цифровых избирательных участков.