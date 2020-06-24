Киев, 24 июня, 2020, 18:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не согласен, что главной причиной катастрофического наводнения в Прикарпатье являются вырубки леса.

Kmu.gov.ua Денис Шмыгаль

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 24 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль заявил, что на регион обрушилось слишком большое количество осадков, с которым не справляется лес Карпат.

«Норма осадков, выпавшая за последние три дня, была в разы больше, чем может потребить целый карпатский лес… Это, наверное, вопрос уже более к науке, как происходят трагедии, из чего они берутся, каковы причины», — отметил премьер.

Он также пообещал в будущем провести аудит всех лесов, и отметил, что по данным, которыми располагает центральная власть, вырубка леса в Карпатах за последние пять лет сократилась на 20%.

ИА REGNUM напоминает, что накануне из-за сильных дождей на территории регионов Западной Украины образовались паводки, которые привели к сильнейшим затоплениям.

Наиболее пострадала Ивано-Франковская область (Прикарпатье), где по предварительным данным, подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог. В результате разгула стихии есть погибшие и пострадавшие.

Целый ряд экспертов уже заявили, что наводнения приобрели такой масштаб из-за массовых вырубок леса в Карпатах в последние годы.