Самара, 24 июня, 2020, 18:13 — ИА Регнум. В Самаре по площади Куйбышева 24 июня прошагали 23 парадных расчёта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Samregion.ru Парад Победы. Самара

В пеших расчётах прошли примерно 1700 человек. Затем выехала колонна техника, состоявшая из 53 боевых машин. Возглавил её танк Т-34. По центру бывшего Куйбышева проследовали танки Т-72Б3, самоходки 2С19 «МСТА-С», пусковые установки «Искандер», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», боевые машины пехоты типа БМП-2 и другие. Также восстановленную технику времён войны представили участники военно-патриотических клубов.

Как сообщало ИА REGNUM, парад прошёл 24 июня. Он был посвящён 75-летию Победы.