Токио, 29 июня, 2020, 07:05 — ИА Регнум. Как только Республиканский исследовательский комитет в Конгрессе США опубликовал свои недобрые пожелания в адрес России, Китая и Ирана, так сразу японские СМИ решили поддержать Вашингтон дружным залпом аналитических измышлений. Не считают ли в Японии, что Вашингтону уже так плохо, что он без поддержки и шага ступить не может, выяснял обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

White House Синдзо Абэ и Дональд Трамп

Подобно мультипликационным шакалам, состоящим при персоне крупного хищника, японские СМИ рванули вперед, разнюхивая и «творчески развивая» обвинения, прозвучавшие в американском Конгрессе. Оказалось, что японский нюх способен уловить такие угрозы, исходящие от «российско-китайского сговора», которые и на ум бы не пришли американскому хозяину.

Как же там, в Вашингтоне, как оказалось, рискуют, не пуская впереди себя специально обученных японских аналитиков, которые способны «все разъяснить» сильному, но, вероятно, по японским меркам, туповатому американскому хозяину. Только вот еще вопрос, как отреагируют сами США на такое избыточное ухаживание за ними японского информационного слуги?

Читайте статью Владимира Павленко «Почему японская Моська тявкает на российского и китайского слонов?».