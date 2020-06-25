Минск, 25 июня, 2020, 07:09 — ИА Регнум. Похоже, что Россия согласилась уступить требованиям Белоруссии и уплатить той отступные «за ущерб», понесенный в результате изменения российского законодательства. Не означает ли это, что белорусский лидер получил российские деньги, которые могли пойти на более важные нужды, рассуждает автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нас выбирают

Удивительная способность российских финансов следовать желаниям «борца с российской угрозой», каким стал в последнее время Александр Лукашенко, может только удивлять. Ведь подтверждение готовности платить за изменения в собственном законодательстве поступило от российского Минфина в тот самый момент, когда в Белоруссии развернулась эпопея по рейдерскому захвату российской собственности в виде «Белгазпромбанка».

Кроме того, непонятно, за какие заслуги Лукашенко продолжает получать «союзнические бонусы» от России, в адрес которой он теперь разражается угрозами и обвинениями. Может быть, настала, наконец, пора поговорить с таким «союзником» по-другому?

Читайте статью Сергея Артёменко «Глупость или измена? Почему Россия опять платит отступные Лукашенко?».